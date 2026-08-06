Toate rezultatele serii de miercuri, 5 august, din cupele europene. Surpriză la meciul fostei adversare a lui U Cluj

Preliminariile cupelor europene avansează cu pași repezi. Calificările au ajuns până în turul trei, iar echipele angrenate în competiție mai au de parcurs doar trei meciuri până la „Faza Ligii”.

Rezultatele zilei de miercuri, 5 august, din cupele europene

Ca în fiecare an, vara este dedicată calificărilor pentru cele trei cupe europene. Echipele ce au terminat în fruntea ierarhiei luptă pentru a aduce coeficient țării, cât și pentru premiile importante oferite de UEFA.

Cum luna august s-a instalat, iubitorii fotbalului pot urmări fără probleme meciurile din turul trei preliminar. Dacă ziua de marți ne-a adus, în principal, dueluri din UEFA Champions League, miercuri, 5 august, a fost și despre celelalte două competiții: Europa și Conference.

Nu mai puțin de 5 meciuri au fost programate în ziua de miercuri: două în Champions League, una în Europa League și două în Conference League. La „masa bogaților” s-a disputat Aarhus - Sabah Baku (2-1) și Fenerbahce - Sturm Graz (2-0).

În Europa League, competiție la care aspiră și Universitatea Craiova, a avut loc duelul Ferencvaros - Gornik Zabrze (1-0). Interesant este faptul că Brann, echipa care a eliminat-o pe U Cluj din preliminarii, a cedat pe teren propriu în fața lui Apollon, scor 0-1. Al doilea duel din Conference League s-a terminat la egalitate: Panathinaikos - CSKA 1948 Sofia 1-1.

Pe scurt, rezultatele de miercuri, 5 august, sunt următoarele:

Champions League:

Aarhus - Sabah Baku (2-1)

Fenerbahce - Sturm Graz (2-0)

Europa League:

Ferencvaros - Gornik Zabrze (1-0)

Conference League: