Concurență de la Manchester United pentru Ionuț Radu: decizia surprinzătoare luată de Celta Vigo

Concurență de la Manchester United pentru Ionuț Radu: decizia surprinzătoare luată de Celta Vigo Stranieri
SPORT.RO
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Celta Vigo este gata să aducă un nou portar la echipă.

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Manchester UnitedCelta VigoIonut Radu
Din articol

Celta Vigo este interesată să de transferul unui portar de la Manchester United. 

Este vorba despre Altay Bayindir, goalkeeper-ul turc adus de Manchester United de la Fenerbahce în 2023, pentru 5 milioane de euro.

Celta Vigo, concurent pentru Ionuț Radu 

Cu toate că Ionuț Radu a făcut un sezon excelent, formația din La Liga este hotărâtă să îl împrumute pe portarul lui Manchester United, cu opțiune de cumpărare, conform presei din Turcia.

Altay Bayindir este rezerva lui Senne Lammens la echipa din Premier League și își dorește să joace mai multe minute.

Rămâne de văzut dacă Celta Vigo va finaliza mutarea, având în vedere că Ionuț Radu nu are vreo ofertă să plece de la formația din La Liga.

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Ionuț Radu, sezon excelent la Celta Vigo

Ionuț Radu vine după cel mai bun sezon al carierei din ultimii ani. Portarul cotat la 9 milioane de euro a fost unul dintre oamenii de bază ai Celtei Vigo.

În stagiunea recent încheiată, internaționalul român a adunat 50 de apariții în toate competițiile. A încasat 64 de goluri, dar a reușit să păstreze poarta intactă în 12 partide.

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