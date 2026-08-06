Concurență de la Manchester United pentru Ionuț Radu: decizia surprinzătoare luată de Celta Vigo

Celta Vigo este interesată să de transferul unui portar de la Manchester United.

Este vorba despre Altay Bayindir, goalkeeper-ul turc adus de Manchester United de la Fenerbahce în 2023, pentru 5 milioane de euro.

Celta Vigo, concurent pentru Ionuț Radu

Cu toate că Ionuț Radu a făcut un sezon excelent, formația din La Liga este hotărâtă să îl împrumute pe portarul lui Manchester United, cu opțiune de cumpărare, conform presei din Turcia.

Altay Bayindir este rezerva lui Senne Lammens la echipa din Premier League și își dorește să joace mai multe minute.

Rămâne de văzut dacă Celta Vigo va finaliza mutarea, având în vedere că Ionuț Radu nu are vreo ofertă să plece de la formația din La Liga.