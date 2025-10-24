Cristian Chivu este tot mai lăudat pentru modul în care merge Inter Milano de câteva meciuri, atât în Serie A, cât și în Liga Campionilor. Recent, antrenorul român a primit cuvinte mari și datorită unui transfer pe care l-a făcut în atac!

După ce a semnat cu Inter, Chivu l-a adus la echipă pe atacantul francez Ange-Yoan Bonny, în vârstă de 21 de ani, acum cotat la 23 de milioane de euro. Cristi Chivu s-a convins de Bonny în perioada scurtă petrecută pe banca Parmei, unde l-a avut sub comanda sa pe atacantul francez, care a fost decisiv pentru salvarea ”Cruciaților” de la retrogradare.

Cristi Chivu, lăudat pentru aducerea lui Ange Yoan Bonny la Inter

În sezonul precedent, la Parma, Ange Yoan Bonny a înscris șase goluri și a oferit patru pase decisive. Acum, în tricoul celor de la Inter, vârful din Franța, care a fost adus la Inter pentru 23 de milioane de euro, a marcat de trei ori și a oferit patru pase decisive, în 10 meciuri.

Jurnalistul Sandro Sabatini l-a lăudat pe Chivu pentru faptul că a avut ochi la jucători și a reușit să îl aducă și pe Bonny, care a început foarte bine mandatul de la clubul din Milano:

”Sunt foarte bucuros să spun că toată lumea s-a înșelat în privința lui Bonny. Am avut încredere în ceea ce mi-au spus cei de la Parma, în faptul că Chivu îl cunoștea bine, deși jucătorul dădea impresia că era un nume care nu era pe deplin dezvoltat”.

Inter Milano, parcurs impresionant

Echipa lui Cristi Chivu a câștigat categoric, 4-0 în deplasare cu Union Saint-Gilloise, și a ajuns la șapte victorii consecutive în toate competițiile. Cu punctaj maxim în grupele Ligii, Inter se întoarce acum spre Serie A, unde urmează un duel de foc cu Napoli.

Partida este programată sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 19:00 (ora României), pe stadionul „Diego Armando Maradona”, și contează pentru etapa a 8-a din campionatul Italiei

