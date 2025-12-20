Jurnaliștii englezi susțin că Everton își dorește să transfere un fundaș lateral cu profil ofensiv.

Jurnaliștii englezi l-au propus pe Andrei Rațiu la Everton

”Caramelele” își doresc să își găsească jucătorul dorit încă de dinaintea startului perioadei de transferuri, iar David Moyes analizează potențiale ținte.

Cei de la Everton nu sunt mulțumiți de aportul ofensiv adus de Jake O’Brien și își doresc un jucător care să contribuie mai mult în atacul echipei.

Britanicii susțin că Everton ar trebui să analizeze mai atent trei jucători: Kyle Walker-Peters de la West Ham United, Djed Spence de la Tottenham și nimeni altul decât Andrei Rațiu, internaționalul român de la Rayo Vallecano.

Rațiu și-a prelungit recent contractul cu formația din La Liga până în 2030.

18 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Rațiu, conform Transfermarkt.

”Având în vedere nevoia lor de fundași laterali cu profil ofensiv, Everton poate lua în calcul mai multe opțiuni. Ar trebui, poate, să monitorizeze jucători tineri și rapizi care evoluează bine în prezent în campionatele europene. Acești jucători au adesea elanul ofensiv dorit și abilități tehnice bune. Pe de altă parte, o alegere mai potrivită ar putea fi să vizeze jucători deja consacrați din Premier League, care oferă experiență și impact imediat.

Everton ar trebui să îl aibă în vedere pe Kyle Walker-Peters pentru calitatea sa confirmată în Premier League, pe Djed Spence sau opțiuni cu profil ofensiv precum Andrei Rațiu”, au scris englezii de la YardBarker.

