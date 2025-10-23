Contactat pentru a comenta situația, Sorin Cârțu, o figură emblematică în Bănie, s-a ferit să ofere un răspuns tranșant, pasând responsabilitatea direct la antrenor.



"Nu, nu știu despre ce este vorba. Nu, n-am... Nu știu nimic. Întrebați-l pe Rădoi direct, dacă este ceva acolo... el știe toate datele, toate detaliile.



Îți dai seama că nu pot să îți comentez, să iau parte unuia sau altuia. Eu știam de... că nu e nimic între ei, că nu e vreo problemă între ei. Să... acum pare că nu mai e așa, pare clar că e... Trebuie să vorbești direct cu el", a spus Sorin Cârțu la Digisport.



Ce s-a întâmplat înainte de meci



Jucătorul de 22 de ani a aflat înainte de meciul cu armenii de la Noah că nu va fi titular, Mirel Rădoi preferându-i în ofensivă pe Al Hamlawi și Etim.



Supărat de decizie, Baiaram nu a participat la încălzire alături de coechipierii săi, deși era pe lista rezervelor. Acesta a rămas singur pe bancă, iar ulterior a urmărit meciul din tribună.



Relația dintre Rădoi și Baiaram este una "rece" în acest sezon, un episod tensionat având loc și la meciul cu Farul, pe 15 septembrie, când tehnicianul a vrut să-l scoată de pe teren pe Ștefan, deși îl introdusese cu doar câteva minute înainte. Decizia de a-l lăsa pe bancă joi seară este cu atât mai surprinzătoare cu cât extrema olteană reușise un gol și un assist în meciul de campionat din weekend, contra Sloboziei.

