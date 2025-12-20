Cristi Chivu, în pericol să rămână fără un star! Barcelona și 3 echipe din Premier League luptă pentru semnătura sa

Cristi Chivu ar putea să își piardă unul dintre cei mai importanți fotbaliști. Manchester United, Newcastle și Aston Villa sunt interesate de serviciile lui Denzel Dumfries, fotbalist capabil să evolueze pe posturile de fundaș și mijlocaș dreapta.
Denzel Dumfries, dorit de trei grupări din Premier League
Formațiile din Premier League sunt impresionate de forța, viteza și experiența olandezului în vârstă de 29 de ani, după cum informează Transfer News Live, citând TEAMtalk.
Situația medicală a lui Denzel Dumfries, indisponibil din noiembrie 2025 până în martie 2026 din cauza unei operații la genunchi, nu le diminuează interesul formațiilor din campionatul Angliei.
Durata contractului dintre Dumfries și Inter
Până să se accidenteze, Denzel Dumfries a adunat, în stagiunea curentă, 15 meciuri oficiale și trei goluri. Contractul său cu Inter expiră pe 30.06.2028.
De serviciile sale mai este interesată și Barcelona, care îl privește ca pe o variantă excelentă pentru a-i face concurență lui Jules Kounde.
- 35 de milioane de euro este cota de piață a lui Dumfries, conform Transfermarkt.
- 194 de meciuri, 25 de goluri și 26 de pase decisive a strâns Denzel Dumfries alături de „nerazzuri”.