Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #2 din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League. La capătul celor 90 de minute, Craiova și Noah au împărțit punctele.



Mirel Rădoi a clarificat scandalul cu Ștefan Baiaram: ”Când e nervos și trântește uși ce să fac? Aici eu decid”



Înainte de meci, Mirel Rădoi a luat decizia să lase pe banca de rezerve pe Ștefan Baiaram. Fotbalistul s-a enervat, însă, teribil, iar în cele din urmă a fost și exclus din lotul pentru meciul cu Noah.



La flash-interviu, după duelul de pe ”Ion Oblemenco”, Mirel Rădoi a explicat disputa cu fotbalistul Universității Craiova. Antrenorul oltenilor a punctat faptul că nu acceptă un astfel de comportament.



Cât despre meci, Rădoi a exprimat că rezultatul a fost echitabil și că Etim, cel care l-a înlocuit pe Baiaram în primul ”11”, este un jucător bun și că a marcat un gol de lăudat.



”Un rezultat echitabil. În prima repriză am avut noroc, iar în a doua, ghinion. Am avut noroc că am scăpat fără gol primit, ba din contră, am intrat la pauză cu gol marcat! Etim e un jucător bun, care câștigă multe dueluri aeriene și un jucător care înscrie mult. Lovitura de cap a fost bună, chiar și cu adversar puternic în spate.



(n.r. despre disputa cu Baiaram) Lucrurile sunt simple. Când am anunțat echipa în vestiar nu a acceptat decizia să nu fie titular. A dat în ușă, a fost nervos. Prefer să nu fie introdus deloc decât să ia roșu că e nervos. E treaba lui, nu e problema mea.



Nu i-am comunicat nimic. În momentul în care a avut reacția aia eu nu dau explicații. El trebuie să accepte decizia antrenorului. Lucrurile sunt simple. Eu am anunțat echipa, el a avut reacția și după am spus că nu o să mai facă parte din lot.



(n.r. în viitor vor fi repercusiuni?) Asta depinde el. Și pentru mine, și pentru echipă e un jucător important. Depinde de el dacă acceptă alegerile. Nimeni, cât o să fiu eu la echipă, nu va avea locul de titular garantat. A ieșit cu crampe într-un meci. La vârsta asta?”, a spus Baiaram.

