Decizie inedită! Arbitrul a văzut și Universitatea Craiova putea da lovitura în ultimele minute

În a doua repriză, armenii de la Noah au egalat în minutul 73 prin Mulahusejnovic și echipa lui Mirel Rădoi a obținut primul punct în grupa de Conference League.

Oltenii au deschis scorul în minutul 38, când Mekvabishvili l-a servit perfect pe Monday Etim, iar jucătorul american a deschis scorul, contrar cirusului jocului.

Regula care a creat emoții la poarta lui Noah pe finalul meciului

În ultimele minute ale partidei, Universitatea Craiova a profitat de noua regulă din fotbal, de care centralul meciului a ținut cont.

Este vorba despre faptul că arbitrul trebui să acorde o lovitură de la colțul terenului pentru echipa care atacă, în situația în care portarul adversa ține mingea în brațe mai mult de cinci secunde.

La meciul de pe Ion Oblemenco, portarul lui Noah a tras de timp în prelungiri, iar arbitrul partidei l-a taxat pe acesta.

