Adrian Șut (26 de ani) a comis o eroare majoră în minutul 9, pierzând mingea în fața lui Freuler, o fază care a dus direct la deschiderea scorului de către Jens Odgaard.



Deși gafa mijlocașului a cântărit enorm în economia rezultatului final, iar Șut însuși și-a cerut scuze public, surpriza a venit din partea celebrei publicații Gazzetta dello Sport. Italienii nu s-au concentrat pe greșeala acestuia, ci au avut o remarcă surprinzătoare la adresa jucătorului român.



"Talentatul Șut"



În analiza partidei, în care au lăudat victoria "chinuită" a Bolognei, jurnaliștii peninsulari au scanat și echipa trimisă în teren de Elias Charalambous. Când i-a venit rândul mijlocașului, Gazzetta l-a descris fără ezitare drept "talentatul Șut".



Publicația a notat așezarea "roș-albaștrilor": "FCSB a început cu... Thiam în atac și într-o formație 4-2-3-1, Cisotti în stânga, talentatul Șut la mijlocul terenului și căpitanul Olaru (cu idei, dar cu ritm slab) ca număr zece".



Chiar dacă au recunoscut superioritatea Bolognei de la începutul meciului, italienii au admis că FCSB a revenit în joc și că scorul putea fi diferit, scriind că "s-ar fi putut termina 0-4 sau 2-2".



Reacția lui Șut: "Îmi cer scuze, e o greșeală foarte mare"

La finalul partidei, vizibil afectat de momentul din minutul 9, Adrian Șut și-a asumat complet vina pentru golul care a destabilizat echipa.



"Am făcut o greşeală personală, foarte mare, care nu îşi avea rostul. Nu trebuia să fac acest lucru. Îmi cer scuze fanilor, colegilor şi staff-ului pentru greşeala pe care am făcut-o. Dacă nu era acea greşeală, rezultatul putea fi altul", a spus mijlocașul FCSB-ului.



FCSB a fost învinsă cu 2-1, golurile italienilor fiind marcate de Odgaard (9') și Dallinga (12'), în timp ce pentru campioana României a punctat Daniel Bîrligea (54'), în urma unei greșeli a fundașului Lucumi.

