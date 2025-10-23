După un start dificil de sezon, marcat de înfrângerea categorică de la Torino (0-4 cu Juventus), antrenorul român a reușit să "ridice zidul", notează jurnaliștii de la Il Messaggero.



Echipa lui Chivu a legat șapte victorii consecutive în campionat și Champions League, o serie impresionantă în care a primit doar două goluri. Mai mult, în cele trei partide din UCL, poarta nerazzurrilor, apărată prin rotație de Sommer și Martinez, a rămas intactă.



Momentul cheie al revenirii: "inserarea lui Akanji". Aducerea fundașului elvețian de la Manchester City, în ultimele zile de mercato, s-a dovedit a fi decisivă. Publicația italiană scrie că Akanji, "format de Pep Guardiola", se potrivește perfect în defensiva cu trei, știind să urce "fără a crea dezechilibre" și comportându-se ca un veteran.



Revoluție și în atac



Meritele lui Chivu nu se opresc la defensivă. Italienii au observat că tehnicianul român "și-a pus amprenta și asupra jocului ofensiv".



Interul arată acum complet diferit. Chivu a "urcat centrul de greutate" al echipei și a schimbat filosofia: "a diminuat posesia mingii" și a cerut un joc "mai rapid și mai verticalizat".



Rezultatul? Un Inter "mai fluid", care ajunge în careul advers "cu mai puține atingeri de balon" și a devenit "mai imprevizibil". Cu această nouă față, concluzionează Il Messaggero, nerazzurrii pot "viza lucruri mărețe", intrând serios în cursa pentru Scudetto.

