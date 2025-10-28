Performanțele tehnicianului român nu au trecut neobservate de Giovanni Becali, care l-a lăudat public pe fostul său jucător pentru strategia adoptată la clubul „nerazzurro”.

Impresarul a vorbit despre modul în care Chivu, ajutat de conducerea milanezilor, a reușit să întinerească lotul și să mențină echipa în lupta pentru trofee.

Giovanni Becali: „E o echipă arsă, dar Chivu a început reconstrucția”

„Încearcă Cristi Chivu acum și bine face, cu ajutorul celor din conducere, să întinerească lotul. E o echipă arsă, consumată. Caută jucători tineri. L-a luat pe Bonny, de la Parma, l-a promovat pe Esposito, pe care l-a avut la tineret. Inter a găsit doi, la anul, în vară, mai aduc, și încet, încet, schimbă scheletul elefanților”, a declarat Giovanni Becali la Fanatik.

„Nu vedeți ce frumos joacă Inter? A jucat și cu Inzaghi, joacă și cu Chivu. Ce frumos! Sunt aceeași jucători, în afară de ăștia doi pe care i-a adus Chivu. Echipa și-a atins apogeul cu finala Champions League, de asta a și plecat Inzaghi, pentru că a pierdut”, a continuat impresarul.

Instalat în vară în locul lui Simone Inzaghi, plecat în Arabia Saudită, la Al Hilal, Cristi Chivu a reușit să readucă echilibrul și determinarea în vestiarul „nerazzurro”. După umilința din finala Champions League, pierdută cu 0-5 în fața lui PSG, Inter a revenit spectaculos în startul noului sezon.

După șapte etape, echipa lui Chivu are 15 puncte și se află la doar un punct în spatele liderului AC Milan, în timp ce în Champions League are punctaj maxim după trei meciuri.

Program infernal pentru Inter

Seria de succese urmează să fie pusă la încercare. „Nerazzurrii” au un final de toamnă de foc, cu meciuri cu Fiorentina (29 octombrie), Verona (2 noiembrie), Kairat Almaty (5 noiembrie, Champions League), Lazio (9 noiembrie), AC Milan (23 noiembrie) și Atletico Madrid (26 noiembrie).

