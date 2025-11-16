Cotat la 23 de milioane de euro și transferat în vară de la Parma, Bonny are deja cifre excelente: 4 goluri și 4 assisturi în 11 meciuri de Serie A, plus încă o pasă decisivă în Champions League.



Nerazzurri sunt lideri în Serie A după 11 etape, cu 24 de puncte, la egalitate cu AS Roma, dar peste formația lui Gasperini datorită golaverajului superior. Cu opt victorii și trei înfrângeri, Inter arată solid înaintea duelului uriaș cu AC Milan.



Bonny, despre Chivu: „Mereu îmi spune asta”



Bonny i-a vorbit pe larg Gazzettei dello Sport despre adaptarea la Milano, relația cu Chivu și presiunea de a juca în tricoul nerazzurro.



„La Inter înțelegi abia cu timpul cât de mare e clubul. Nivelul crește constant, chiar și la antrenamente, totul e intens. Mă simt bine și învăț în fiecare zi. Trebuie să devin mai bun cu spatele la poartă și la jocul aerian. Chiar și ce faci bine poate fi făcut mai bine.



Chivu e același om sincer. Îmi spune mereu același lucru: să fiu disponibil pentru ceilalți și să joc mai întâi pentru echipă. Mkhitaryan, Bastoni, Bisseck și Acerbi m-au ajutat enorm să mă adaptez”, a spus atacantul, potrivit sursei citate.



Pentru Inter umează derby-ul cu AC Milan pe 23 noiembrie, de la 21:45, duelul cu Atletico Madrid în Champions League pe 26 noiembrie, apoi deplasarea cu Pisa, patru zile mai târziu.

