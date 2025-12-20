Real Madrid a învins, sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia andaluză FC Sevilla, în etapa a 17-a din La Liga.

Kylian Mbappe l-a egalat pe Cristiano Ronaldo la numărul de goluri marcate într-un an pentru Real, 59.

Bellingham a deschis scorul în minutul 38 din pasa lui Rodrygo, apoi oaspeţii au rămas în zece din minutul 68, după eliminarea lui Marcao. Mbappe a transformat un penalty, în minutul 86, şi a egalat recordul de goluri marcate într-un an pentru Real, stabilit de Cristiano Ronaldo, cu 59 de reuşite.

Pe final, madrilenii au avut un penalty anulat, în minutul 89 – la Bellingham -, şi s-au impus cu 2-0, într-un meci în care Courtois a avut câteva parade extraordinare.

Potrivit news.ro, în clasament, Real a venit la un punct de liderul Barcelona, dar catalanii au un meci în minus.

