Are sanse sa revina la nationala si asta i-a dat aripi! Bicfalvi e pe val in Rusia! Tocmai a marcat o dubla in deplasarea de la Ufa

Eric Bicfalvi traverseaza o perioada excelenta in campionatul Rusiei.

Dupa ce in urma cu 10 zile a marcat 3 goluri intr-un meci de cupa Rusiei, fotbalistul care se afla pe lista preliminara a lui Mirel Radoi pentru dubla cu Norvegia si Irlanda de Nord a reusit doua goluri si in campionat.

Fostul jucator de la FCSB si Dinamo a marcat deschis scorul in deplasarea de la Ufa in minutul 27 dupa o pasa a lui Pavel Pogrebnyak, iar in minutul 39 a dublat avantajul echipei sale din lovitura de la 11 m.

Cu aceste reusite, fotbalistul in varsta de 32 de ani a ajuns la 8 reusite in 13 meciuri jucate pentru Ural in acest sezon in toate competitiile.