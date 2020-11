Cristiano Ronaldo s-a vindecat de coronavirus, dar NU va fi titular cu Spezia! Anuntul facut de Pirlo la conferinta de presa

In aceasta perioada, Andrea Pirlo nu s-a putut baza pe starul portughez pentru meciurile cu Crotone si Verone din Serie A, respectiv cu Dinamo Kiev si Barcelona din UEFA Champions League. Cu toate ca in absenta lui Ronaldo echipa a inregistrat rezultate dezaagitoare, antrenorul torinezilor nu se grabeste sa il bage in teren pe portughez.

La conferinta de presa de dinaintea meciului din deplasare cu Spezia, Andrea Pirlo a declarat ca, desi Ronaldo s-a antrenat acasa in toata aceasta perioada, nu crede ca acesta va fi titular in acest meci, deoarece antrenamentul individual nu este ca cel facut pe teren in cadrul echipei. Insa antrenorul lui Juve a daugat ca portughezul va fi in lot si exista posibilitatea sa intre pe parcurs.

"Cristiano Ronaldo se simte bine, s-a antrenat acasa, desi nu este acelasi lucru cu antrenamentul pe teren. Nu cred ca va juca de la inceput, dar este un jucator important si va merge cu noi la Cesena", a declarat Pirlo, citat de Gazzetta dello Sport.

Pirlo ????: "Cristiano Ronaldo is fine, he's trained at home although it's not the same as training on the pitch. I don't think he'll play from the start, but he's an important player and he's coming with us to Cesena." pic.twitter.com/eeEOVuk9SY