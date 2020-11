EXCLUSIV | "Acesta este marele castig al Universitatii Craiova!" Cum s-au remarcat fotbalistii lui Cristiano Bergodi in primele 9 etape ale Ligii 1

Universitatea Craiova are o singura infrangere in primele 9 etape ale Ligii 1, fiind liderul clasamentului.

Managerul general al echipei, Marcel Popescu, a declarat la Pro X ca Universitatea Craiova are un lot omogen si a inteles ce trebuie sa faca pentru a se asigura ca se impune in clasament.

"Trebuie facuta o simbioza intre jocul prestat si impresia artistica. Trebuie, in acelasi timp, sa tinem cont ca se reconfigureaza jocul echipelor in situatia actuala. Lipsind publicul, jucatorii echipei gazda nu mai sunt impinsi de la spate, oaspetii nu mai sunt sub presiunea, ostilitatea spectatorilor, arbitrii sunt mai relaxati pentru ca nu mai sunt contestati imediat.



Asa ca multe echipe si-au reconfigurat jocul. Fiind singuri pe teren, automotivarea, concentrarea, adrenalina trebuie sa fie eliberate. Multe echipe au inceput sa aiba incredere, nu mai tin cont unde joaca. Sa ne asteptam de acum inainte sa nu mai stim unde jucam, jucam cu o echipa care trebuie sa isi spuna punctul de vedere. Jocul nostru nu trebuie judecat abstract.

Craiova impresioneaza ca joc mai mult decat a impresionat CFR-ul cand a castigat campionatul. Asta este evident. Am avut un dus rece la ultimul meci acasa, cu Clinceniul. Jucatorii incep incet-incet sa inteleaga ca meciul se termina cand fluiera arbitrul, nu cand avem noi sacii in caruta. Lipsa asta de concentrare pe parcursul unui meci intreg, ofera surprize neplacute.

In plus, actuala echipa are un nivel de omogenitate mare, dar in acelasi timp este o echipa care pana acum trebuia sa fie supramotivata sa castige. Acum nu mai accepta sa piarda. Acesta este marele castig al Universitatii Craiova! Este marele castig al vestiarului, meritul lui Bergodi si nu numai al lui, ca in aceste momente in care se joaca fara suporteri, esti singur impotriva tuturor", a spus Marcel Popescu la Ora exacta in sport.