Antrenorul german în vârstă de 67 de ani a pregătit echipa Manchester United între anii 2021 şi 2022, înainte de a prelua conducerea echipei naţionale a Austriei în acelaşi an. Contractul său urma să se încheie după Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada.

Ralf Rangnick și-a prelungit contractul cu naționala Austriei!

Rangnick a ajutat Austria să se califice la Cupa Mondială pentru prima dată după 28 de ani.

"Rangnick va continua parcursul de succes al echipei naţionale a Austriei şi îşi va păstra funcţia în cadrul Federaţiei Austriece de Fotbal cel puţin până la UEFA EURO 2028", se arată într-un comunicat.

"Sub conducerea lui Rangnick, echipa Austriei s-a dezvoltat excepţional de bine atât pe teren, cât şi din punct de vedere structural în ultimii ani şi s-a impus pe scena internaţională."

Austria îşi începe campania din Cupa Mondială marţi, împotriva Iordaniei, pe stadionul San Francisco Bay Area. Echipa se află în Grupa J, din care fac parte şi Argentina, deţinătoarea trofeului, şi Algeria.

News.ro.