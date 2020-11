S-au BATUT in vestiar pentru ca meciul nu s-a terminat cu scorul pe care il negociasera! Dezvaluiri INCREDIBILE din fotbalul italian

Un fost fotbalist roman a facut dezvaluiri despre perioada petrecuta ca jucator in Serie A si Serie B.

Paul Codrea a povestit despre 'blaturile' din Italia si si-a amintit de un moment incredibil, in care jucatorii celor doua echipe s-au luat la bataie pentru ca meciul nu s-a incheiat cu scorul care fusese planificat.

"In primul sau al doilea an, la Genoa parce... Existau intelegeri intre jucatori, pe final de sezon. Daca mie imi trebuia un egal si iti era bun si tie, atunci clar nu fortai. Dar te intelegeai din semne, fara bani sau aranjamente. Era un 'gentlemen's agreement' in timpul meciului. Nu vorbeai inainte.

Tin minte ca am avut un meci din asta si noi am marcat un gol cu Palermo si a iesit scandal mare. A iesit cu bataie la final. Trebuia sa se termine 0-0 si am castigat cu 1-0. A dat unul gol pe final, din greseala, si Palermo nu a mai egalat. Ne-am batut cu aia pe la vestiar", a declarat Paul Codrea, potrivit GSP.

Fostul mijlocas a evoluat de-a lungul carierei la Dinamo, Poli Timisoara, Arges, Genoa, Palermo, Perugia, Torino, Siena, Bari, Rapid si ASU Politehnica Timisoara.