Eric Bicfalvi, decisiv pentru Ural în Cupa Rusiei. Echipa e la un pas de calificare în sferturile competiției 

Eric Bicfalvi s-a dovedit a fi decisiv pentru Ural, reușind să marcheze al doilea gol și să ofere assist la deschiderea scorului, pentru Egorychev.

În urma acestui rezultat, Ural se află pe primul loc în grupa B, la egalitate de puncte cu FK Rostov, care are un meci mai puțin disputat. Primele două echipe clasate în cele patru grupe se califică în faza sferurilor.

În acest sezon, Eric Bicfalvi a evoluat în cinci partide pentru Ural, marcând de două ori și oferind un assist.

Eric Bicfalvi (9 meciuri și un gol la naționala României) joacă în Rusia din iulie 2016. Mijlocașul a jucat inițial șase luni la Tom Tomsk, iar ulterior a făcut pasul la Ural, formație la care joacă și azi și cu care mai are contract până în vara anului viitor, așa cum a declarat recent președintele clubului.

De ce a refuzat Eric Bicfalvi să plece din Rusia

În interviul pentru Sport Express, internaționalul român a vorbit despre motivul pentru care a ales să nu părăsească Rusia. După izbucnirea războiului din Ucraina, fotbaliștii străini din RPL au avut posibilitatea de a-și suspenda contractele și de a pleca în alte țări. Totuși, românul care a jucat la Dinamo și FCSB a refuzat.

"Am primit oferte, dar am decis să rămân la Ural. Ultima oară, niște cluburi au încercat să profite de situația politică din jurul Rusiei și mi-au propus să îmi suspend contractul. Am refuzat. După aceea, nu m-au mai contactat.

De ce am refuzat? Din punctul meu de vedere, ar fi fost complet necinstit față de Ural. Sunt aici de șapte ani, dau totul pentru club și nu aș putea face așa ceva", a spus Bicfalvi.