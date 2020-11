VIDEO | Ratarea sezonului in fotbalul mondial! Un fotbalist al lui Nantes nu a putut sa inscrie din 3 m cu poarta goala!

Paris Saint-Germain s-a impus cu scorul de 3-0 pe terenul lui Nantes in etapa a 9-a din Ligue 1.

Ceea ce a atras atentia cel mai mult in acest meci nu a fost evolutia foarte buna a baietilor lui Tuchel sau golurile marcate de Ander Herrera, Kylian Mbappe si Pablo Sarabia, ci una dintre cele mai mari ratari din istoria fotbalului.

In minutul 16 al partidei, cand scorul era inca 0-0, fotbalistul gazdelor, Moses Simon, a oferit un moment care va ramane mult timp in memoria pasionatilor de fotbal di Franta si nu numai. Acesta a primit o pasa foarte buna in mijlocul careului mic, insa nu a reusit sa loveasca mingea si sa o trimita in poarta lasata goala de Keylor Navas.

Presa internationala a reactionat imediat dupa aceasta ratare monumentala. Jurnalistii de la As au titrat: "Depaseste toate miracolele reusite de Keylor in toata cariera sa: cum nu a fost?". Ratarea l-a suparat atat de tare pe antrenorul lui Nantes, Christian Gourcuff, incat acesta l-a scos pe Simon de pe teren dupa doar 9 minute.

In urma acestei victorii, Paris Saint-Germain ramane pe primul loc in Ligue 1, cu un avans de 3 puncte fata de Lille, dar si cu un meci mai mult disputat.