După opt ani petrecuți în Rusia, la Ural, Bicfalvi și-a reziliat contractul la mijlocul lunii ianuarie, iar Dinamo s-a arătat interesată de serviciile sale. Totuși, formația bucureșteană a renunțat intre timp la ideea repatrierii internaționalului român.

Eric Bicfalvi ar putea deveni antrenor



Acum, Bicfalvi ar lua în calcul inclusiv varianta de a se retrage și de a începe o carieră de antrenor, dezvăluie Danijel Miskic (31 de ani), mijlocașul croat de la FC Ural, care a fost coleg timp de patru ani și jumătate cu fotbalistul român.



"Bicfalvi a însemnat enorm pentru FC Ural. Îmi pare rău că a plecat, însă așa a decis, s-a înțeles cu clubul și și-a reziliat contractul. Ne va lipsi un astfel de fotbalist experimentat, însă așa e fotbalul.



Chiar dacă toată lumea crede asta, Bicfalvi nu și-a încheiat cariera încă. Vorbesc cu el și încă se gândește. Asta este una dintre variante, să devină antrenor, însă tot își dorește să mai joace pentru că se simte bine.



Eu cred că este capabil să devină antrenor și are asta în plan. Consider că ar fi un antrenor excelent. Țin mereu legătura cu el, am fost practic cei mai buni prieteni aici, dar nu vreau eu să vorbesc, întrebați-l pe el", a spus Danijel Miskic pentru Soviet Sport.

Bicfalvi, fost jucător la FCSB, alături de care a câștigat o Cupă a României în 2011, a evoluat și pentru Dinamo. Mijlocașul ofensiv reprofilat atacant în Rusia a fost legitimat în "Ștefan cel Mare" în intervalul februarie - iunie 2016. A strâns 10 meciuri și a marcat două goluri.

În prima parte a acestui sezon, Bicfalvi a jucat în liga a doua din Rusia, după retrogradarea lui Ural. Fostul internațional român a acuzat însă mai multe probleme medicale și a marcat doar un gol în cele 14 partide în care a fost folosit.