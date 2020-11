Razvan Marin, sustinut de antrenorul lui Cagliari chiar si dupa o infrangere! "Are acel dribling care le lipseste putin celorlalti!" Ce ii lipseste romanului

Razvan Marin a fost titular in meciul dintre Bologna si Cagliari.

Romanul a stat pe teren 86 de minute, dar nu a stralucit. Cagliari a pierdut cu 3-2, desi a condus in doua randuri pe tabela. Gazdele au revenit, adjudecandu-si punctele puse in joc, dupa ce atacantii Soriano si Barrow au reusit suturi din zona in care Razvan Marin ar fi trebuit sa se impuna.

Cu toate acestea, antrenorul lui Cagliari a declarat ca nu si-a pierdut increderea in mijlocasul roman care are nevoie doar de mai multe meciuri pentru a intra intr-o forma de exceptie.

Eusebio Di Francesco l-a laudat pe Razvan Marin pentru calitatile care il scot in evidenta:

"Cu siguranta trebuie sa creasca in joc. Vine dintr-o liga diferita si a jucat putin anul trecut. Duminica s-a descurcat mai bine, acum a inceput bine, apoi a lasat spatii. El trebuie sa joace.

Cred ca, in orice caz, este un jucator care ne ofera calitate la mijlocul terenului si are acel dribling care lipseste putin celorlalti jucatori", a spus Eusebio Di Francesco, dupa meciul de la Bologna.