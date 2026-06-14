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Naţionala de volei feminin a României a învins fără probleme echipa Albaniei, cu scorul de 3-0 (25-16, 25-17, 25-7), vineri, în Sala Polivalentă Alba Blaj, în al nouălea turneu al Ligii Europene.

Tricolorele au obţinut victoria în doar 69 de minute, în faţa a circa 400 de spectatori.

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Adelina Budăi-Ungureanu, cu 17 puncte, a fost cea mai bună jucătoare a echipei antrenate de spaniolul Guillermo Naranjo Hernandez.

Iuna Zadorojnâi s-a remarcat cu 12 puncte, iar Georgiana Popa (vezi galeria foto) cu 7.

”🏐 Fetele s-au impus în fața Albaniei, iar Georgiana Popa a reușit 7 puncte, în timp ce Iarina Axinte a convins cu un nou joc de efect”, a notat pagina CS Dinamo Volei.

România este lider provizoriu cu trei victorii din tot atâtea meciuri, subliniază Agerpres.

Duminică, de la ora 16:30, tot la Blaj, România va întâlni echipa Muntenegrului.