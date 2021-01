Cifre INCREDIBILE pentru Ianis la Rangers! Hagi, cel mai periculos jucator din campionatul Scotiei! Topul in care e lider

Ianis Hagi (22 ani) are un sezon bun la Rangers, iar statisticile sale o arata.

Transferat in vara de la Genk pentru 5 milioane de euro, Ianis Hagi a fost titular indiscutabil in echipa lui Steven Gerrard. A fost o perioada si rezerva din cauza unor evolutii modeste, insa la sfarsitul lui decembrie, antrenorul a avut incredere in el, l-a trimis titular, iar de atunci fie a inscris, fie a oferit cate o pasa de gol, ajutandu-si echipa.

Astfel, in 27 de meciuri jucate pentru Rangers in acest sezon, in toate competitiile, Ianis a reusit sa inscrie 4 goluri si sa ofere 10 pase de gol. Cifrele sale l-au pus pe Hagi pe primul loc in clasamentul jucatorilor care creeaza cele mai multe actiuni periculoase in Scotia, conform unei analize Modern Fitba.

In cadrul analizei, au fost luati in calcul cei mai buni 20 de jucatori din prima liga a Scotiei, care au acumulat cel putin 1000 de minute de joc in acest sezon.

Hagi este lider cu un coeficient de 0.30, urmat de coechipierii sai, Ryan Kent, al carui coeficient este de 0.25, dar si de Joe Aribo cu 0.20.