Roș-albaștrii au oferit publicului de la TV, cât și celui de pe Arena Națională, un show incendiar, cel puțin în actul secund al confruntării din etapa #5 a fazei principale din Conference League.



Dacă în minutul 51 tabela de marcaj indica 3-1 în favoarea olandezilor, campioana en-titre a Superligii României a turat la maximum motoarele și a întors rezultatul la 4-3, cu gol în minutul 90+5 marcat de Florin Tănase.



Ilie Dumitrescu știe cine e țapul ispășitor de la Feyenoord: ”A crezut că a câștigat meciul”



Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a vorbit despre schimbările efectuate de Robin Van Persie, antrenorul lui Feyenoord, în meciul cu gruparea roș-albastră. Dumitrescu a sugerat că și schimbările i-au ”mâncat” victoria olandezului, care și-a menajat titularii pe finalul de meci.



”Acum, mai putem să ne gândim și că Van Persie s-a gândit la meciul cu Ajax din etapa următoare și în minutul 58 l-a schimbat pe Sauer, apoi pe Valente și Tengstedt, în minutul 67. Deci cei trei care au fost schimbați au marcat cele trei goluri.



Aici, cumva, Van Persie a crezut că a câștigat meciul, deși era 2-3. Echipa n-a mai fost la același nivel pe faza ofensivă și încet-încet FCSB a urcat bine, cu încredere”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.

FCSB - Feyenoord 4-3



Siyabonga Ngezana a deschis scorul în minutul 11 al meciului, în urma pasei decisive oferite de Risto Radunovic. În primul act, olandezii au întors rezultatul, prin golurile lui Tengstedt (41') și Timber (44').



În partea secundă, Leo Sauer a dus scorul la 3-1 în minutul 51, iar FCSB a turat, ulterior, motoarele la maximum. Mihai Toma a micșorat diferența în minutul 54, Mamadou Thiam a restabilit egalitatea în minutul 87, iar Florin Tănase a adus victoria în minutul 90+5.



Cum arată clasamentul din Europa League

