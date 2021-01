"Urmaresc meciurile lui Rangers datorita lui!"/ Hagi imi aduce bucurie!". Ce au scris fanii fanii lui Rangers despre Ianis dupa meciul cu Aberdeen

Ianis Hagi a fost titular in victoria echipei sale in deplasare cu Dundee United, scor 2-1.

Desi nu a prins pe teren finalul meciului fiind schimbat cu Zungu in minutul 82, evolutia internationalului roman a fost apreciata de fanii lui Rangers.

Ei au postat dupa meci mesaje in care apreciau jocul facut de fotbalistul de 22 de ani, iar unul dintre ei chiar a transmis ca urmareste meciurile echipei lui Gerrard pentru a-l vedea pe Ianis.

I'm always watching Rangers matches because of Ianis Hagi and Alfredo Morelos.

Ianis Hagi is very good

De asemenea, un alt fan a scris ca este entuziasmat si de jocul altor fotbalisti ai lui Rangers, dar ca Ianis Hagi il face fericit.

Him too, but Hagi gives me joy.