Gonzalo Garcia (21 de ani) este un fotbalist interesant pentru mai multe cluburi din campionatele de top ale Europei, chiar dacă nu a primit foarte multe șanse în sezonul actual la Real Madrid.

5 variante de împrumut pentru Gonzalo Garcia de la Real Madrid în iarnă

Atacantul spaniol are la dispoziție 5 variante pentru un împrumut în perioada de mercato de iarnă. Garcia își dorește mai multe minute pentru a putea să evolueze pe plan fotbalistic.

Aston Villa, Leeds United, Brighton și Wolverhampton Wanderers vor să îl împrumute pe Gonzalo Garcia de la Real Madrid în ianuarie, informează Marca citată de Transfer News Live.

Pe lângă cele 4 formații din Premier League, în cursa pentru Garcia s-a înscris și o grupare din Bundesliga. Este vorba despre Eintracht Frankfurt.

Situația lui Gonzalo Garcia la Real Madrid

Gonzalo Garcia are șanse mici de a fi titular pe Santiago Bernabeu, în contextul în care rivalul său pe post este Kylian Mbappe.

Garcia a adunat până acum 11 apariții în La Liga, în sezonul curent, aproape toate ca rezervă, fără să reușească să fie decisiv. În Liga Campionilor a jucat de 3 ori și a înregistrat o pasă de gol.

Gonzalo Garcia a arătat un mare potențial la Campionatul Mondial al Cluburilor, unde Kylian Mbappe a fost accidentat la startul competiției. Garcia a marcat de 4 ori în 6 apariții și a pasat decisiv o dată.

