Dezvaluiri INCREDIBILE facute de Mircea Lucescu! "Pe Hagi l-am umilit, l-am facut gras, l-am tinut si rezerva in Serie B!" Ce a spus despre Ianis

Vacanta lui Mircea Lucescu s-a terminat, iar antrenorul roman s-a intors la Dinamo Kiev.

Lucescu a oferit in interviu in care a recunoscut ca l-a numit pe Gica Hagi "gras" si l-a tinut rezerva in Serie B. De asemenea, antrenorul lui Dinamo Kiev a vorbit si despre Ianis. Lucescu Senior este sigur ca in curand jucatorul lui Rangers va exploda.

"Sa fiti siguri ca, in curand, va avea declicul pe care il asteapta toata lumea si va deveni mare. Poarta povara imensa a numelui, de aceea l-am indrumat pe Razvan sa se faca portar, sa nu fie comparat in permanenta cu mine. Ianis ar fi avut nevoie de un antrenor ca mine, care stie sa lucreze cu tinerele talente. Dar a fost prea scump si nu mi-am permis sa-l cumpar.

Sa nu uitam ca pe Gica Hagi eu l-am pregatit pentru Mondialul din America, atunci cind l-am luat la Brescia de la Real Madrid. Atunci l-am umilit, l-am facut gras, l-am tinut si rezerva in Serie B, ca sa-i lucrez orgoliul, si stim ce a iesit", a declarat Mircea Lucescu pentru PlaySport.