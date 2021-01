Pe asta CHIAR n-o vedea nimeni venind! "PSG il vrea pe Ianis Hagi. Pochettino l-a vrut si la Tottenham!" Anuntul incredibil facut in Franta

Ianis langa Mbappe si Neymar in galaxia Parisului? Exista o posibilitate!

Cel putin asta sustine jurnalistul din spatele contului de Twitter "Inside Mercato". Creat in noiembrie 2019, profilul se prezinta drept unul cu informatii de culise din interiorul cluburilor. 482 de oameni urmaresc informatiile publicate pe pagina. Duminica, informatia zilei a fost legata de numele lui Ianis Hagi!

Conform sursei citate, Pochettino isi doreste un mijlocas ofensiv la PSG si a pus ochii pe Ianis Hagi pentru sezonul viitor. Pochettino ar fi fost atent la progresul lui Ianis inca din perioada in care lucra la Tottenham, mai scrie "Inside Mercato".





Informatia a fost preluata atat de ziarele din Scotia, cat si de presa italiana, unde Ianis a fost dat ca fiind in atentia mai multor cluburi in ultimele saptamani.

O plecare a lui Hagi Jr. de la Rangers in acest moment este aproape exclusa, dupa ce mijlocasul roman si-a recastigat postul de titular in echipa lui Gerrard odata cu revenirea de forma pe care a avut-o in ultima luna.

Ianis Hagi are 41 de partide in tricoul lui Rangers, pentru care a debutat pe 1 februarie 2020. Hagi, 22 de ani, are 4 goluri si 10 assisturi in 27 de aparitii numai in aceasta campanie.