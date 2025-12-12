GALERIE FOTO Gol de pus în ramă: cum a înscris Andrei Cordea în CFR Cluj - Csikszereda

Gol de pus &icirc;n ramă: cum a &icirc;nscris Andrei Cordea &icirc;n CFR Cluj - Csikszereda Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

CFR Cluj - Csikszereda, LIVE TEXT - AICI.

TAGS:
andrei cordeaCFR ClujCsikszeredaSuperliga
Din articol

Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară, în etapa cu numărul 20 din sezonul regulat al Superligii României. Partida a avut loc pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.

Gol de pus în ramă: cum a înscris Andrei Cordea în CFR Cluj - Csikszereda

  • Vlcsnap 2025 12 12 20h39m58s451
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Captură TV

În minutul șase al meciului, Alin Fică a centrat cu mult efect spre careu, unde fotbalistul lui Csikszereda, Gal-Andrezly, a reluat direct pe traiectoria lui Andrei Cordea.

Fotbalistul a preluat mingea pe piept și a șutat violent din prima, la firul ierbii. L-a învins, astfel, pe Pap și a ajuns la golul cu numărul 6 din actuala stagiune.

Echipele de start

  • CFR Cluj (4-3-3): Otto Hindrich - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Muhar, Fică, Keita - Cordea, L. Munteanu, Korenica

Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Coco, Kresic, Djokovic, Emerllahu, Păun, Sfaiț, Biliboc, Deac, Cernigoi

Antrenor: Daniel Pancu

  • Csikszereda (4-2-3-1): Pap - Gal Andrezly, Palmeș, Paszka - Vegh, Vereș - Anderson, Dusinszki, Bodo - Szalay

Rezerve: M. Simon, Ferenczi, Brugger, Bloj, Karacsony, Toth, Jebari, Csuros, Noveli, Bencze, Gergely, Bakos

Antrenor: Robert Ilyes

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt &icirc;ngrijorați. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Au făcut pace! Mohamed Salah revine &icirc;n lotul lui Liverpool
Au făcut pace! Mohamed Salah revine în lotul lui Liverpool
ULTIMELE STIRI
CFR Cluj - Csikszereda 1-0, ACUM pe Sport.ro! Ardelenii au deschis scorul
CFR Cluj - Csikszereda 1-0, ACUM pe Sport.ro! Ardelenii au deschis scorul
Ilie Dumitrescu știe cine e țapul ispășitor de la Feyenoord: &rdquo;A crezut că a c&acirc;știgat meciul&rdquo;
Ilie Dumitrescu știe cine e țapul ispășitor de la Feyenoord: ”A crezut că a câștigat meciul”
Surpriză imensă: Franța, campioana mondială la handbal feminin, out! Avem prima finalistă!
Surpriză imensă: Franța, campioana mondială la handbal feminin, out! Avem prima finalistă!
Au făcut pace! Mohamed Salah revine &icirc;n lotul lui Liverpool
Au făcut pace! Mohamed Salah revine în lotul lui Liverpool
Spectacolul din Premier League continuă &icirc;n exclusivitate pe VOYO. Programul etapei a 16-a
Spectacolul din Premier League continuă în exclusivitate pe VOYO. Programul etapei a 16-a
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: &bdquo;Nu au avut nimic&rdquo;

Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: „Nu au avut nimic”

Gigi Becali s-a ținut de cuv&acirc;nt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii c&acirc;știgați &icirc;n urma victoriei

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii câștigați în urma victoriei

Olandezii au descris &icirc;n trei cuvinte &rdquo;remontada&rdquo; din FCSB - Feyenoord

Olandezii au descris în trei cuvinte ”remontada” din FCSB - Feyenoord

OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: &rdquo;Nu mai cred &icirc;n el!&rdquo; / &rdquo;Nu se poate să fii at&acirc;t de slab!&rdquo;

OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: ”Nu mai cred în el!” / ”Nu se poate să fii atât de slab!”

Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB &ndash; Feyenoord: &rdquo;&Icirc;i spun să răm&acirc;nă!&rdquo;

Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB – Feyenoord: ”Îi spun să rămână!”

FCSB - Feyenoord 4-3 | Revenire INCREDIBILĂ! Final de poveste pentru roș-albaștri

FCSB - Feyenoord 4-3 | Revenire INCREDIBILĂ! Final de poveste pentru roș-albaștri



Recomandarile redactiei
Surpriză imensă: Franța, campioana mondială la handbal feminin, out! Avem prima finalistă!
Surpriză imensă: Franța, campioana mondială la handbal feminin, out! Avem prima finalistă!
Imagini de colecție: Cristi Chivu, alături de familie la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Imagini de colecție: Cristi Chivu, alături de familie la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Gigi Becali a dat verdictul despre Ștefan T&acirc;rnovanu după cele trei goluri &icirc;ncasate &icirc;n FCSB - Feyenoord
Gigi Becali a dat verdictul despre Ștefan Târnovanu după cele trei goluri încasate în FCSB - Feyenoord
CFR Cluj - Csikszereda 1-0, ACUM pe Sport.ro! Ardelenii au deschis scorul
CFR Cluj - Csikszereda 1-0, ACUM pe Sport.ro! Ardelenii au deschis scorul
Becali, Șucu și Rotaru, uniți de războiul hibrid care amenință Rom&acirc;nia: &bdquo;Vor curge sancțiunile UE!&ldquo;
Becali, Șucu și Rotaru, uniți de războiul hibrid care amenință România: „Vor curge sancțiunile UE!“
Alte subiecte de interes
M-a sunat! Un fost jucător de la FCSB a pus m&acirc;na pe telefon și l-a contactat pe Gigi Becali: Mulțumesc din inimă!
"M-a sunat!" Un fost jucător de la FCSB a pus mâna pe telefon și l-a contactat pe Gigi Becali: "Mulțumesc din inimă!"
Andrei Cordea, gata de revenirea &icirc;n Europa! Echipa care vrea să &icirc;l transfere după retrogradare
Andrei Cordea, gata de revenirea în Europa! Echipa care vrea să îl transfere după retrogradare
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Csikszereda - Ceahlăul 3-1 | Ciucanii &icirc;ncep bine noul sezon din Liga 2
Csikszereda - Ceahlăul 3-1 | Ciucanii încep bine noul sezon din Liga 2
Cum a reușit Zeljko Kopic să schimbe soarta meciului cu Csikszereda! Ce le-a transmis jucătorilor la pauză
Cum a reușit Zeljko Kopic să schimbe soarta meciului cu Csikszereda! Ce le-a transmis jucătorilor la pauză
CITESTE SI
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt &icirc;ngrijorați. GALERIE FOTO

stirileprotv Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra &icirc;n țară. &bdquo;Cenzură pură&rdquo;

stirileprotv SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra în țară. „Cenzură pură”

Istoric: Este posibil să vedem cur&acirc;nd un lider autoritar &icirc;n fruntea Rom&acirc;niei. &ldquo;Se poate &icirc;nt&acirc;mpla de pe o zi pe alta

stirileprotv Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!