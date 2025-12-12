Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară, în etapa cu numărul 20 din sezonul regulat al Superligii României. Partida a avut loc pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.
GALERIE FOTO Gol de pus în ramă: cum a înscris Andrei Cordea în CFR Cluj - Csikszereda
Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară, în etapa cu numărul 20 din sezonul regulat al Superligii României. Partida a avut loc pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.
Gol de pus în ramă: cum a înscris Andrei Cordea în CFR Cluj - Csikszereda
Foto: Captură TV
În minutul șase al meciului, Alin Fică a centrat cu mult efect spre careu, unde fotbalistul lui Csikszereda, Gal-Andrezly, a reluat direct pe traiectoria lui Andrei Cordea.
Fotbalistul a preluat mingea pe piept și a șutat violent din prima, la firul ierbii. L-a învins, astfel, pe Pap și a ajuns la golul cu numărul 6 din actuala stagiune.
Echipele de start
- CFR Cluj (4-3-3): Otto Hindrich - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Muhar, Fică, Keita - Cordea, L. Munteanu, Korenica
Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Coco, Kresic, Djokovic, Emerllahu, Păun, Sfaiț, Biliboc, Deac, Cernigoi
Antrenor: Daniel Pancu
- Csikszereda (4-2-3-1): Pap - Gal Andrezly, Palmeș, Paszka - Vegh, Vereș - Anderson, Dusinszki, Bodo - Szalay
Rezerve: M. Simon, Ferenczi, Brugger, Bloj, Karacsony, Toth, Jebari, Csuros, Noveli, Bencze, Gergely, Bakos
Antrenor: Robert Ilyes
