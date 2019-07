Ce numar va purta Ianis Hagi la Genk! "10-le" cu care a jucat la Viitorul e "arestat" de golgheterul campioanei Belgiei

FC Viitorul si Genk au confirmat oficial transferul lui Ianis Hagi (20 de ani). Hagi Jr. va juca in grupele UEFA Champions League in sezonul viitor.

Ianis Hagi a ales Belgia. La fel ca bunul sau prieten Razvan Marin, Hagi Jr. a preferat sa mearga la o echipa "intermediara". El a semnat astazi cu Genk, formatie calificata direct in grupele UEFA Champions League. De la Genk, Ianis Hagi spera ca in doi-trei ani sa ajunga la un gigant al Europei.

Gica Hagi spune ca a refuzat o oferta mult mai buna din punct de vedere financiar din Rusia.

Pe de alta parte, Viitorul s-a ales cu o suma destul de importanta. 5.600.000 euro vor intra in conturile clubului, in timp ce 2.400.000 euro vor ajunge la Fiorentina.

Ce numar va purta Ianis Hagi la Genk

Ianis Hagi va prelua cel mai probabil tricoul cu numarul 8 la Genk. El are de ales intre 8 si 9.

10-le cu care a jucat la Viitorul ii apartine la Genk lui Mbwana Samatta, golgheterul lui Genk si cel mai bun om de atac al formatiei belgiene. Samatta a marcat 23 de goluri in 38 de meciuri in sezonul trecut al campionatului din Belgia. In total, Samatta, originar din Tanzania, are 66 de goluri si 18 pase decisive in 163 de meciuri jucate pentru Genk.

Cel mai scump fotbalist al lui Genk este mijlocasul norvegian Sander Berge, cotat la 22.000.000 euro.