Oferta de 800.000 de euro pentru un jucator din Liga 1! "Din Romania, doar FCSB poate sa ofere atat!"

Unul dintre cei mai constanti jucatori din campionatul intern are o oferta concreta din tarile arabe.

Articol publicat de Gabriel Chirea



Valeriu Iftime, patronul lui FC Botosani, spune ca mijlocasul central argentinian Jonathan Rodriguez are o oferta concreta din zona Golfului Persic si ar putea pleca doar daca conationalul Leonel Pierce se ridica la nivelul asteptarilor.



"Avem cateva oferte bune pentru jucatori. De exemplu, avem o oferta foarte buna pentru Jonathan Rodriguez, de la o echipa din zona Golfului Persic, de 800.000 de euro. In Romania, eu am vandut la FCSB si pe Burca, la CFR Cluj. Nu sunt bani de fotbalisti, bani reali. Sa dea cineva 800.000 de euro pe un fotbalist nu are nimeni, in afara de FCSB. Eu am vorbit cu impresarii sa le caute echipe din afara. Si pare ca generam un pic de senzatie de sanatate, de incredere, pentru multi cautatori de fotbalisti. Ceea ce pentru mine e o mare bucurie.

Rodriguez are 29 de ani, nu e foarte batran, dar nici foarte tanar. Are insa o constanta teribila si, bine asezat in teren, e formidabil de util. E un jucator foarte important pentru noi, practic cu el incepem echipa acum. Am adus un jucator din Argentina, un jucator mai tanar, cu un fizic mai bun ca el si cu un CV mai bine conturat. Leonel Pierce a jucat meci de meci in Liga 2 din Argentina, cu goluri marcate, pase de gol... Daca sunt convins ca am un inlocuitor pe masura lui, atunci ii dau drumul lui Rodriguez in august", a declarat Iftime pentru Sport.ro.