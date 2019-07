Courtois, De Bruyne, Milinkovic Savic! Noua echipa a lui Ianis Hagi a vandut fotbalisti de 160.000.000 euro in ultimii 10 ani, iar in aceasta vara a trimis un fotbalist in Premier League

Ianis Hagi a semnat astazi cu Racing Genk, campioana Belgiei. El va juca in grupele Ligii Campionilor in noul sezon.

Ianis Hagi a semnat astazi cu Genk. Formatia belgiana si FC Viitorul au confirmat transferul, fara sa dezvaluie suma pentru care s-a facut afacerea. Potrivit publicatiei Fanatik, Hagi ar fi obtinut 10 milioane de euro, dar si 15% dintr-un viitor transfer, in schimbul fiului sau.

Incepand de astazi, Ianis Hagi este coleg cu Vladimir Screciu, cumparat anul trecut de la Craiova cu 2.000.000 euro.

Cei doi romani spera ca Genk sa fie doar o rampa de lansare, asa cum a fost pentru fotbalisti precum Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Sergej Milinkovic-Savic, Leon Bailey, Wilfried Ndidi ori Leandro Trossard.

Genk este una dintre echipele din Belgia care a facut cele mai bune afaceri in ultimii 10 ani. Peste 160.000.000 euro a obtinut Genk din vanzari de jucatori.

Genk a vandut de 160.000.000 euro in ultimul deceniu

Genk, formatie care va juca in grupele UEFA Champions League in sezonul viitor, a facut in aceasta vara investitii importante. Cu tot cu banii dati pe Ianis Hagi, Genk a cheltuit 28.000.000 euro. O mare parte din acesti bani a venit din vanzarea unui singur jucator, Leandro Trossard fiind vandut la Brighton, in Premier League, pentru 20.000.000 euro.

Ce jucatori a vandut Genk in ultimii 10 ani

Sezonul 2019/20

Leandro Trossard - vandut la Brighton pentru 20.000.000 euro

Joseph Aldoo - vandut la Celta Vigo pentru 8.000.000 euro

Marcus Ingvartsen - vandut la Union Berlin pentru 1.500.000 euro

Sezonul 2018/19

Alejandro Pozuelo - vandut la Toronto FC pentru 9.000.000 euro

Omar Colley - vandut la Sampdoria pentru 8.000.000 euro

Slebe Schrijvers - vandut la Club Brugge pentru 3.000.000 euro

Jose Naranjo - vandut la Tenerife pentru 400.000 euro

Sezonul 2017/18

Timothy Castagne - vandut la Atalanta pentru 6.000.000 euro

Sezonul 2016/17

Wilfred Ndidi - vandut la Leicester pentru 17.600.000 euro

Leon Bailey - vandut la Bayer Leverkusen pentru 13.500.000 euro

Christian Kabasele - vandut la Watford pentru 7.000.000 euro

Neeskens Kebano - vandut la Fulham pentru 4.500.000 euro

Sezonul 2015/16

Serjej Milinkovic-Savic - vandut la Lazio pentru 18.000.000 euro

Jelle Vossen - vandut la Burnley pentru 3.150.000 euro

Kara - vandut la Anderlecht pentru 3.000.000 euro

Sezonul 2014/15

Kalidou Koulibaly - vandut la Napoli pentru 7.750.000 euro

Jelle Vossen - imprumut la Middlesbrough pentru 1.000.000 euro



Sezonul 2013/14

-

Sezonul 2012/13

Christian Benteke - vandut la Aston Villa pentru 8.800.000 euro

Sezonul 2011/12

Thibaut Courtois - vandut la Chelsea pentru 9.000.000 euro

Kevin De Bruyne - vandut la Chelsea pentru 8.000.000 euro

Marvin Ogunjimi - vandut la Mallorca pentru 2.400.000 euro

Koen Casteels - vandut la Hoffenheim pentru 1.200.000 euro

Daniel Pudil - vandut la Granada pentru 1.000.000 euro

Sezonul 2010/11

Joao Carlos - vandut la Anzhi pentru 2.500.000 euro