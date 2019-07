PRIMA REACTIE a lui Gica Hagi dupa ce l-a vandut pe Ianis la Genk! Dezvaluire bomba: "Am refuzat o oferta de 3-4 ori mai mare!"

FC Viitorul l-a vandut pe Ianis Hagi la Genk, in Belgia.

Genk si FC Viitorul au confirmat astazi transferul lui Ianis Hagi (20 de ani), fara sa dezvaluie suma exacta a afacerii. Publicatia Fanatik noteaza ca mutarea s-ar fi facut in schimbul sumei de 10.000.000 euro, iar Gica Hagi a pastrat si 15% dintr-un viitor transfer al fiului sau.

Gica Hagi: "Am refuzat oferte de 3-4 ori mai mari"

Gica Hagi a vorbit la scurt timp dupa oficializarea mutarii.

"Ianis a semnat astazi, la pranz. Contractul este pe cinci ani, cel mai important este ca jucatorul este fericit. Noi credem ca este o alegere corecta pentru progresul lui, este o echipa care se lupta pentru castigarea campionatului, joaca in Europa, este un club care a crescut foarte mult in ultimii ani.

Noi discutam cu Genk de foarte mult timp, am vorbit dinaintea Campionatului European. Si cu cei de la Genk, dar si cu alte cluburi. Au fost 3-4 cluburi care l-au dorit pe Ianis. Genk este o echipa care creste jucatori, tara este cu un nivel de trai foarte ridicat, iar lotul echipei este foarte puternic. In plus, antrenorul l-a dorit pe Ianis. A discutat chiar el cu Ianis in timpul EURO. N-a fost o decizie usoara. Daca era usoara, o luam de mult.

Au fost mai multi factori, chiar si cel financiar. Ianis a luat decizia si noi am tinut cont de ea. Antrenorul mi-a spus ca il doreste foarte mult.

Noi nu am ales banii. Si clubul, si jucatorul, ambele parti au pierdut multi bani. Dar nu asta conteaza acum. Vom vedea daca am ales corect. V-a spus si Popescu. Era o oferta de 3-4 ori mai mare venita din Rusia!

Viata este facuta din oportunitati si decizii. Jucatorul isi dorea foarte mult acest lucru, iar noi am fost de acord cu el. Nu exista garantia ca Ianis va juca. E o dorinta, nu o garantie. Viitorul si-a pastrat procente dintr-un viitor transfer.

Oferta nu s-a ridicat la pretentiile noastre financiare, dar asta este. Nu a mai contat acest aspect", a spus Gica Hagi, potrivit Telekom.