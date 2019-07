15 transferuri anuntate astazi de o echipa din Liga 1 + antrenor si staff nou! Vor sa rupa norii in noul sezon si sa nu se mai confrunte cu emotiile salvarii de la retrogradare

Hermannstadt a transferat nu mai putin de 15 jucatori! In sezonul viitor, sibienii nu mai vor sa aiba emotii privind evitarea retrogradarii.

FC Hermannstadt i-a prezentat, vineri, intr-o conferinta de presa, pe cei 15 jucători transferati in aceasta vara.

Conform site-ului oficial al lui FC Hermannstadt, cei 15 fotbalisti sunt: portari - Ionut Pop, Cristiano Pereira Figueiredo si Emanuel Novo; fundasi - Srdjan Luchin, Ousmane Viera, Sorin Busu si Raul Oprut; mijlocasi - Jo Santos, David Caiado, Stjepan Plazonja, Lucian Buzan, Andrei Cordea; atacanti - Yazalde Gomes Pinto, Andrei Sintean si Gabriel Debeljuh.

Acestora li se adauga Bogdan Rusu, atacant revenit la FC Hermannstadt dupa imprumutul la Petrolul Ploiesti.

Directorul executiv al clubului sibian, Iuliu Muresan, a declarat in conferinta de presa ca doreste sa mai achizitioneze un mijlocas central. "S-ar putea sa mai plece unul sau doi jucatori, dar in acelasi timp, lista nu este inchisa. Ne preocupa foarte mult aducerea unui mijlocas central puternic", a spus oficialul.

La randul sau, presedintele Teodor Birt a afirmat ca in aceasta vara s-a incercat legitimarea unor fotbalisti care sa faca diferenta.

"Avem un lot echilibrat, sunt acei jucatori cu experienta care ne vor ajuta foarte mult si cei tineri, care sunt convins ca nu vor fi doar de forma in echipa. De asemenea, suntem echilibrati pe posturi, avem jucatori care sa creeze concurenta, ceea ce este foarte important. Nu in ultimul rand, am tras concluziile dupa ceea ce s-a intamplat anul trecut si am incercat sa aducem jucatori care sa faca diferenta, jucatori care au fost doriti, dar pe care nu i-am avut anul trecut, pentru ca noi la acest capitol am suferit foarte mult", a explicat Birt.

Hermannstadt l-a prezentat si pe Costel Enache

Noul antrenor al lui FC Hermannstadt, Costel Enache, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa ca nu poate fi o garantie pentru ca sezonul 2019-2020 al Ligii I sa fie unul extraordinar pentru gruparea sibiana pentru ca nu este magician.

"Trebuie si eu sa fac sublinieri rapide si foarte, foarte profunde. Nu cred ca eu pot fi o garantie pentru un sezon extraordinar. Nu sunt magician, nu pot face lucrurile sa infloreasca peste noapte, sunt un om care crede in continuitate si in fotbal ca un proces. Vorbind de un proces, o sa avem nevoie de timp. Cred in continuare ca o cheie a succesului acestei echipe sunt oamenii din jur, oameni profesionisti si devotati. Clubul s-a dezvoltat ca un Fat Frumos in 4 ani. De unde nu il stia nimeni, a ajuns in elita fotbalului romanesc. N-ar trebui sa fim naivi si sa credem ca vom progresa in acelasi ritm, sub nicio forma nu se poate acum. Avem adversari bine pregatiti, adversari puternici din toate punctele de vedere. E foarte important sa intelegem ca trebuie sa facem pasi, dar acesti pasi sa fie siguri. Pentru ce s-a facut anul trecut, cu totii suntem oarecum datori, pentru ca e si sansa noastra de a ramane in fotbal la un asemenea nivel. De asemenea, trebuie sa felicitam oamenii care au facut o performanta si sa incercam, impreuna, sa imbunatatim lucrurile, normal si treptat", a afirmat Enache.

Directorul executiv al clubului FC Hermannstadt, Iuliu Muresan, s-a aratat bucuros de faptul ca Enache a acceptat din prima sa preia postul de antrenor lasat liber de Vasile Miriuta.

"Antrenorul care a fost in campionatul trecut (n.r. - Vasile Miriuta) a plecat, si-a gasit alta echipa, iar atunci am fost nevoiti sa cautam un tehnician foarte repede. Din fericire pentru noi, primul telefon pe care l-am dat a fost cel castigator. Este Costel Enache, antrenorul pe care l-am dorit foarte mult, pe care eu l-am dorit si cand eram la CFR. Nu numai eu, ci toti cei din club suntem fericiti ca am reusit sa semnam contractul si sa colaboram. Costel Enache a acceptat din prima, ceea ce m-a bucurat. Intotdeauna cand cineva vine la un club cu placere, cu inima deschisa si considera ca vine la bine, atunci si sansele sa apara rezultate bune sunt asigurate. I-am dat telefon astazi si a doua zi ne-am si inteles asupra contractului. Cred ca a durat 5 minute, iar dupa inca o zi a fost la Sibiu", a spus Muresan.

Staff-ul condus de antrenorul principal Costel Enache ii va avea in componenta pe Catalin Munteanu - secund, Alessandro Cittadino - preparatorul fizic si Florin Berta - antrenor cu portarii.

FC Hermannstadt intalneste, duminica, de la ora 21:00, in deplasare, FCSB, in primul meci din editia 2019-2020 a Ligii I.