SUMA REALA cu care se alege Gica Hagi dupa vanzarea lui Ianis la Genk! Cati bani au platit belgienii si cu cati se aleg italienii!

Gica Hagi l-a vandut pe Ianis la Genk, in Belgia!

FC Viitorul si Genk, campioana Belgiei, au confirmat astazi transferul lui Ianis Hagi (20 de ani). Hagi Jr. a semnat pana in 2024 cu formatia belgiana si va juca in grupele UEFA Champions League. Gica Hagi spune ca a refuzat o oferta "3-4 ori mai buna" si recunoaste ca nu a obtinut chiar suma dorita in schimbul fiului sau.

Potrivit presei belgiene, suma de transfer reala platita de Genk pentru transferul internationalului roman este de 8.000.000 euro. Din acesti bani, Fiorentina va incasa 30%!

Viitorul l-a rascumparat in urma cu un an si jumatate pe Ianis Hagi de la Fiorentina si a fost de acord sa le cedeze italienilor 30% dintr-un viitor transfer.

Cum se impart banii din transferul lui Ianis Hagi

Suma platita de Genk: 8.000.000 euro

Suma cu care ramane Viitorul: 5.600.000 euro

Suma redirectionata catre Fiorentina: 2.400.000 euro