BREAKING NEWS! O noua sansa pentru Tatarusanu! Portarul roman este titular in meciul contra lui Torino!

Ciprian Tatarusanu este titular in poarta Milanului la meciul de cupa cu Torino.

Portarul in varsta de 34 de ani nu a mai jucat de la egalul 3-3 cu AS Roma din Serie A, cand a gresit decisiv la golul marcat de Edin Dzeko.

Acela a ramas singurul meci de campionat in care Tatarusanu a aparat poarta echipei lui Stefano Pioli.

De asemenea, fostul portar de la Bistrita si FCSB a jucat si doua meciuri in Europa League, ambele contra Spartei Praga, si de fiecare data a reusit sa pastreze poarta intacta.

In aceasta partida din optimile de finala ale Cupei Italiei, Pioli a menajat mai multi titulari, printre care se numara Donnarumma, Kjaer, Theo Hernandez, Bakayoko sau Kessie.

In schimb, Zlatan Ibrahimovic va intra pe teren din primul minut, dupa ce in ultima partida de campionat, tot impotriva lui Torino, a intrat in minutul 85 in locul lui Leao.