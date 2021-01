BREAKING NEWS | Real Madrid renunta la primul fotbalist in aceasta iarna! La ce club din Bundesliga urmeaza sa ajunga

Echipa antrenata de Zinedine Zidane este aproape sa se desparta de primul fotbalist in aceasta iarna.

Conform Bild, Luka Jovic urmeaza sa fie imprumutat de madrileni pana la sfarsitul sezonului la fosta sa echipa Eintracht Frankfurt.

Fotbalistul de 23 de ani a impresionat in tricoul echipei germane in sezonul 2018-2019 cand a ajuns pana in semifinalele Europa League, echipa sa fiind eliminata de Chelsea la loviturile de departajare.

De asemenea, in acel sezon Jovic a reusit sa marcheze nu mai putin de 17 goluri in 32 de partide in Bundesliga, fapt ce l-a adus in vederea lui Florentino Perez.

Gratie acestor evolutii foarte bune, Real Madrid a platit in schimbul sau suma de 63 de milioane de euro in iulie 2019.

Insa, atacantul sarb nu a reusit sa se impuna pe Santiago Bernabeu, fiind in dese randuri criticat atat de suporteri cat si de jurnalisti.

Astfel, Zinedine Zidane a luat aceasta hotarare de a-l imprumuta inapoi la Frankfurt, in speranta ca isi va recapata forma stralucitoare din sezonul 2018-2019.

Conform sursei citate, aceasta mutare are sanse mari de a se realiza in cursul zilei de miercuri.