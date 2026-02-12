Cum s-au bucurat buzoienii după ce Metalul s-a calificat în sferturile Cupei României: ”O galerie cu inimă mare”

În Grupa C, echipa pregătită de Vali Stan a bifat a doua victorie cu Sporting Liești, scor 7-4, dar și o înfrângere cu ”U” Cluj, în prima rundă, scor 1-2.

Miercuri seară, Metalul a învins-o cu 1-0 pe Sepsi OSK în ultima rundă din faza grupelor Cupei României, grație reușitei lui Valentin Robu din minutul 35.

Fabio Capello, avertisment pentru Chivu: "Toată lumea crede că Inter e favorită, dar atenție la asta!"

CFR Cluj, tun fantastic pe piața transferurilor! A încasat 8 milioane de euro

Guardiola bate cu pumnul în masă: ”El e de neînlocuit! Când nu joacă, trebuie să folosim alt sistem”

Foto: Facebook Metalul

Echipa din Buzău a publicat un clip pe rețelele social media după victoria împotriva covăsnenilor în care jucătorii se bucurau alături de suporteri pe stadion.

”O galerie cu inimă mare de tot”, a scris Metalul Buzău pe Facebook.