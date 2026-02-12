Miercuri seară, Metalul a învins-o cu 1-0 pe Sepsi OSK în ultima rundă din faza grupelor Cupei României, grație reușitei lui Valentin Robu din minutul 35.
În Grupa C, echipa pregătită de Vali Stan a bifat a doua victorie cu Sporting Liești, scor 7-4, dar și o înfrângere cu ”U” Cluj, în prima rundă, scor 1-2.
Cum s-au bucurat buzoienii după ce Metalul s-a calificat în sferturile Cupei României: ”O galerie cu inimă mare”
Foto: Facebook Metalul
Echipa din Buzău a publicat un clip pe rețelele social media după victoria împotriva covăsnenilor în care jucătorii se bucurau alături de suporteri pe stadion.
”O galerie cu inimă mare de tot”, a scris Metalul Buzău pe Facebook.
Metalul, în Liga 2
Gruparea lui Vali Stan ocupă poziția a 9-a în clasamentul din liga secundă, cu 29 de puncte. După 17 etape, Metalul a bifat nouă victorii și două rezultate de egalitate, la care s-au adăugat șase înfrângeri.
Pentru Metalul urmează meciul cu FC Bacău de sâmbătă, 21 februarie, de la ora 11:00. Ulterior, buzoienii le vor întâlni pe ASA Tg. Mureș (28 februarie), Gloria Bistrița (7 martie) și Chindia Târgoviște (14 martie), în ultimele meciuri din sezonul regulat al eșalonului secund.