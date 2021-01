ULTIMA ORA! Fotbalistul dat afara de Becali dupa numai DOUA MECIURI a semnat cu o echipa din Italia!

Dupa experientele nefericite de la FCSB si Viitorul, Adrian Stoian s-a intors in Italia.

Clubul de Serie B Ascoli a anuntat prin intermediul site-ului oficial ca a ajuns la o intelegere cu mijlocasul de 29 de ani, iar acesta a efectuat deja un antrenament alaturi de noii sai colegi.

"Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. anunta ca a ajuns la un acord cu Adrian Stoian, extrema stanga, fotbalist nascut la Craiova la 11 februarie 1991.

Stoian, care s-a antrenat deja cu Ascoli vine dupa experienta de la Viitorul.

Ascoli Calcio il intampina cu caldura pe Stoian", a transmis clubul italian.

Stoian, care a bifat si doua selectii in nationala Romaniei, revine astfel in fotbalul italian, unde a jucat mai mult de 200 de meciuri in primele doua divizii.

Aventura sa in Italia a inceput in 2009, cand AS Roma l-a transferat de la Scoala de Fotbal a lui Gica Popescu.

Au urmat 10 ani petrecuti in primele doua ligi ale fotbalului italia, unde a jucat pentru echipe precum Pescara, Bari, Chievo, Genoa sau Crotone, inainte de a ajunge la FCSB in 2019.

Stoian a fost luat insa foarte repede in colimator de Gigi Becali, motiv pentru care nu a jucat decat doua meciuri pentru echipa ros-albastra, iar in august 2019 a fost cedat la Livorno.

In septembrie 2019 s-a intors in Liga 1, la Viitorul, insa nu a reusit sa se impuna nici la echipa lui Gica Hagi, iar acum revine in Italia, la Ascoli.

12 goluri si 12 pase decisive a reusit Stoian in 118 meciuri jucate in Serie B de-a lungul carierei.

In Serie A, mijlocasul a jucat 95 de meciuri si a marcat 8 goluri, reusind si 10 assisturi.