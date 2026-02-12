Oltenii o vor întâlni pe FCSB de două ori în cursul acestei săptămâni. Primul duel dintre cele două echipe va avea loc în Cupa României, joi, de la ora 20:30, iar partida va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Apoi, cele două formații se vor duela în Superliga, duminică, de la ora 20:00, iar ambele meciuri se joacă pe stadionul Ion Oblemenco.

Mario Felgueiras, despre posibilitatea de a o scoate din Cupă pe FCSB: „Putem elimina o rivală”

Președintele Universității Craiova a vorbit despre meciurile care îi așteaptă pe olteni cu FCSB, pe care le consideră importante, dar nu decisive.

Echipa alb-albastră este aproape calificată în „sferturile” Cupei României, astfel că acest meci cu echipa campioană a României nu este decisiv pentru U. Craiova.

„Dubla cu FCSB nu e decisivă. Avem acum un meci de Cupă unde noi ne dorim să mergem cât mai departe. Deci pentru noi e un meci foarte important, care într-adevăr putem elimina o rivală.

Meciul de duminică pentru Superliga, avem timp să ne gândim la asta. Decât să ne gândim într-o lună ce va fi, mai bine controlăm prezentul, câștigăm și ușor-ușor ajungem unde vrem.

A fost așa și anul trecut, când am jucat la CFR Cluj. Tot așa am avut o dublă, dar în deplasare. Dacă nu greșesc, eram în sferturi. Și am pierdut la penalty-uri și după aia am pierdut în campionatul. Deci pentru mine e foarte important să câștigăm fiecare meci și următorul e întotdeauna cel mai important”, a spus Felgueiras, conform Fanatik.ro.

Universitatea Craiova este în continuare lider în Superliga, la doar un punct peste urmăritoarele Rapid și Dinamo. Oltenii au maximum de puncte în Grupa B din Cupa României, din care mai fac parte FCSB, UTA, Petrolul, Gloria Bistrița și Sănătatea Cluj.

