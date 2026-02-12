La FCSB din 2019, Valentin Crețu a ajuns deja la 232 de meciuri în tricoul roș-albaștrilor. Dintre acestea, 46 sunt în cupele europene, iar borna atinsă îl motivează pe fundașul dreapta să își continue cariera la o vârstă înaintată.

Mihai Stoica: "Propunerea e clară pentru extinderea contractului lui Crețu"

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit că și-ar dori ca Valentin Crețu să semneze un nou contract, valabil și în 2027.

"Am văzut că Crețu l-a depășit pe Claudiu Niculescu în Europa ca număr de meciuri. Are 46 de meciuri. La un antrenament, trec pe lângă Crețu și îi zic: 'Ai mai multe meciuri decât recordmenul lui Dinamo'. Eram în cantonament și Crețu zice: 'Dar puteți să îmi dați și mie clasamentul? Că vreau să mai fac'. L-am întrebat: 'Ce să mai faci, nu te lași?'. A zis: 'Nu, nu, nu!'.

Lăcătuș are 72, Bănel 64, Ghinonea 55, iar pe 4 e Tănase cu 53. Tănase, dacă nu pleca ăia doi ani, era lider autoritar. Crețu ne-a amenințat că o să facă mai multe meciuri în cupele europene. Asta înseamnă că noi vom juca în cupele europene la anul și că el își va prelungi contractul.

Am vorbit și cu Gigi. M-a întrebat: 'Dar crezi că mai poate? Are 37 de ani'. Dacă îl lăsăm la săptămână, cred că mai poate. Din punctul staff-ului de vedere și al meu, da, propunerea e clară pentru extinderea contractului. Nu pare la antrenamente să sufere din punct de vedere fizic", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

Crețu, care a împlinit 37 de ani în ianuarie, a jucat în 25 de partide din acest sezon. 13 dintre ele au fost în cupele europene, Liga Campionilor și Europa League.

Actualul contract al lui Crețu cu FCSB expiră la finalul anului 2026.