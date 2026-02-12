Baiaram, care s-a scuipat cu un fan dinamovist la finalul meciului, a fost suspendat două etape și amendat cu 6.8000 de lei. Astfel, nu va putea juca în cele două jocuri ale Craiovei contra lui FCSB - primul în Cupa României, astăzi, iar cel de-al doilea în Superliga, duminică.

Craiova protestează după suspendarea lui Baiaram

Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, consideră că suspendarea este nedreaptă și susține că Baiaram nu l-ar fi scuipat, de fapt, pe respectivul suporter al lui Dinamo.

Cârțu așteaptă sancțiuni și mai drastice pentru jucătorii de la CFR Cluj și U Cluj, după incidentele din Gruia.

"Baiaram a fost imediat judecat, nu s-a mai așteptat ca la Cluj. Noi așteptăm să vedem câte etape vor lua toți jucătorii din meleu (n.r - de la CFR Cluj - U Cluj)

La Baiaram, arbitrul a scris în raport că a fost înjurat, făcut țigan și scuipat. Reacția lui Baiaram nu a fost în niciun caz... a fost ca o mimare că ar fi scuipat. Așteptăm și noi rezolvările de la Cluj acum, înseamnă că ar trebui să vedem suspendări de minim 2-3 etape, dacă nu și mai mult", a spus Sorin Cârțu, la Prima Sport.