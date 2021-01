BREAKING NEWS | Mircea Lucescu, reactie DURA dupa ce Sumudica a fost facut 'tigan' la o televiziune din Turcia! "Lipsa de educatie si inteligenta, le lipseste ceva! Turcii ar trebui sa nu uite asta!"

Mircea Lucescu a parasit Romania pentru a se intoarce alaturi de echipa Dinamo Kiev.

La pleacarea din tara, Lucescu a reactionat si cu privire la scandalul izbuncit recent in Turcia.

Marius Sumudica a intrat intr-un conflict cu conducerea lui Gaziantep, dupa ce i s-a propus diminuarea salariului, in ciuda faptului ca a dus echipa pana pe podiumul clasamentului.

La scurt timp dupa izbucnirea scandalului, in direct la televiziunea turceasca A Spor, Erman Toroglu, fost fotbalist si in prezent analist sportiv, l-a numit pe Sumudica 'tigan'.

Pe langa 'tigan', Toroglu l-a numit pe Sumudica, tot in direct, si 'cersetor'.

Mircea Lucescu a intervenit si l-a criticat aspru pe Erman Toroglu:

"Sunt oameni... ce poti sa le spui. Fiecare reactioneaza in functie de educatie, de inteligenta. Cei care au facut astfel de afirmatii le lipseste ceva. Sa nu uite ca romanii au facut foarte mult pentru fotbalul turcesc. Si unde l-au adus prin Hagi, Gica Popescu. Vorbesc de ei intr-un moment foarte delicat pentru echipele turcesti in care intrau foarte greu in Europa, nu mai vorbim de primavara europeana.

Cred ca ar trebui sa existe mai mult respect pentru acesti oameni", a spus Mircea Lucescu.

VIDEO in care Sumudica este facut 'tigan':

Aspor yorumcusu Erman Toroğlu, Romanyalı teknik direktör Sumudica hakkında ırkçı ifadeler kullandı: “Çingenelik bu çingenelik!” — Jurnal Türkiye (@JurnalTr) January 9, 2021

Mircea Lucescu: "Sumudica a avut un sezon excelent, e normal sa profite de situatie"

Antrenorul lui Dinamo Kiev l-a laudat pe Marius Sumudica pentru parcursul excelent de pe banca lui Gaziantep si crede ca e perfect normal sa isi negocieze o noua intelegere mai avantajoasa:

"Sumudica a avut un sezon excelent si a reusit sa motiveze foarte bine jucatorii. Dar imi dau seama ca nu are potentialul sa ramana la acest nivel. Sunt echipele din Istanbul care sunt mult mai puternice si care au nevoie de prezenta in Europa mai mult decat echipele mai mic.

Este un foarte bun motivator, un bun pedagog in relatiile cu jucatorii. E mai putin diplomat in relatiile cu ceilalti. Nu ma refer la patron, dar la suporteri, public.

Problema este ca a facut eforturi foarte mari sa duca aceasta echipa acolo unde a dus-o. A crescut mult din punct de vedere al experientei, au crescut si pretentiile, pentru ca viata este nesigura. Vrea sa profite de o situatie si eu i-as da dreptate. Nu stii cand se mai intorc astfel de momente", a mai spus Mircea Lucescu.