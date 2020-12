Mircea Lucescu, nervos inaintea duelului cu Ferencvaros din Champions League! "Sa-mi aduca ghetele de la muzeu si voi juca eu!" Ce l-a deranjat

Dinamo Kiev o intalneste in aceasta seara pe Ferencvaros, in ultima runda a grupelor Champions League.

Dinamo Kiev si Ferencvaros vor juca meciul retur din Champions League in aceasta seara, iar miza duelului va fi locul 3 in Grupa G, loc care duce in primavara europeana din Europa League.

In Ungaria, cele doua echipe au remizat, scor 2-2.

Mircea Lucescu, antrenorul lui Dinamo Kiev, a fost stresat la conferinta de presa de jurnalistii ucraineni cu intrebari despre confruntarea personala dintre el si Serghei Rebrov, antrenorul lui Ferencvaros.

Rebrov a fost fost mare jucator la Dinamo Kiev si ulterior antrenor secund si principal al echipei.

"Daca au timp sa-mi aduca ghetele de la muzeu, atunci voi juca impotriva lui Rebrov! Ghetele mele erau facute la comanda, pentru ca, in acele vremuri, nu erau ghete potrivite in tarile blocului socialist, asa ca ni le coseam singuri.

Fara ghetele mele, eu nu joc! Serios, nu joc eu contra lui Rebrov. Si nici nu inteleg de ce ma tot intrebati despre acest lucru", a fost reactia lui Lucescu, vizibil iritat de insistenta jurnalistilor.