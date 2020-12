Mircea Lucescu a pus mana pe telefon si l-a sunat pe Sumudica dupa ultima victorie din campionat: "Ce ai reusit sa faci in Turcia, nici eu n-am reusit sa fac!"

Marius Sumudica este antrenorul roman al momentului.

Sumi este apreciat de turci dupa rezultatele bune pe care le-a obtinut cu Gaziantep, echipa care a urcat pe locul 4 in clasament, dupa ultima victorie in fata lui Fenerbahce, scor 3-1.

Dupa ce a rapus granzii din Turcia: Istanbul Basaksehir si Fenerbahce, Mircea Lucescu a pus mana pe telefon si l-a sunat pe fostul antrenor al Astrei ca sa il felicite.

"Referitor la joc, n-am cum sa petrec, eu de azi inainte... Incepand din etapa asta jucam din trei in trei zile pana marti. Suntem angranati in cupa, trebuie sa se termine campionatul mai repede, echipa nationala are nevoie de pregatire pentru Campionatul European, am format o familie frumoasa, un grup frumos, mi-am format echipa de la zero fata de anul trecut. Cu bani putini, e o echipa nou infiintata, prima oara in prima liga.

Toata Turcia vorbeste. Am primit acum un telefon de la Mircea Lucescu de felicitari si mi-a zis: 'Sumi, ce ai reusit sa faci in Turcia, nici eu n-am reusit sa fac. Eu am fost la o echipa mare, tu esti la echipe mici si te bati cu granzii. Reusesti sa te bati cu granzii'. Numai eu stiu ce inseamna Turcia", a declarat Marius Sumudica pentru TelekomSport.

Il Luce este foarte apreciat in Turcia dupa performantele evute. Actualul manager al lui Dinamo Kiev a stat pe banca nationalei Turciei, dar a antrenat si echipele Besiktas si Galatasaray, reusind sa castige titlul cu ambele. De asemenea, cu echipa unde Gica Hagi este legenda a reusit sa cuceresca si Supercupa Europei.