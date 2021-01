BREAKING NEWS | "Tiganul este tot tigan!" Discurs SOCANT in direct la TV despre Sumudica dupa scandalul MONSTRU de la Gaziantep! Atac RASIST care infurie milioane de romani

Sumudica a fost jignit in direct de un comentator cunoscut in Turcia!

Live la ASpor, Erman Toroglu l-a descris pe Sumudica drept "tigan", referindu-se la negocierile esuate dintre antrenorul roman si conducerea lui Gaziantep!

Fost fundas la Ankara Gunesspor, Angajagucu sau Mersin, Toroglu (72 de ani) este acum un analist TV important in Turcia. Dupa ce s-a lasat de fotbal, Toroglu a devenit arbitru. A oficiat inclusiv la nivel de Champions League intre 1990 si 1993!

La interventia moderatorului, care i-a cerut sa nu foloseasca asemenea cuvinte, Toroglu a insistat: "cum ar trebui sa-i zic, cersetor?" Dupa o pauza publicitara, fostul arbitru a incercat sa-si ceara scuze, insa fara a fi prea convingator: "Eu ii iubesc pe toti, n-am vrut sa jignesc!" Raul fusese insa deja facut.

Sumudica e in conflict cu sefii lui Gaziantep, dupa ce aceastia i-au propus reducerea salariului cu 10% in loc sa-i propuna o marire in urma parcursului excelent din ultimul an si jumatate. "Nu ma simt respectat, nu mai pot continua in asemenea conditii", a spus Sumudica in fata reprezentantilor presei dupa jocul pierdut cu Sivasspor, 1-2, sambata dupa-amiaza.

