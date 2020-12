Dezvaluiri INCENDIARE! Fotbalistul care a fost la un pas sa il loveasca pe Mircea Lucescu dupa un meci de cosmar: "Imi venea sa ii dau cu ceva in cap!"

Razvan Rat a povestit despre perioada cand era antrenat de Mircea Lucescu.

Fostul international roman a recunoscut ca au fost episoade cand a reusit cu greu sa se controleze, mai ales dupa un moment cand Mircea Lucescu l-a acuzat in direct ca echipa a incasat doua goluri din cuza lui, iar totul a devenit viral.

"Dupa meciul cu Barcelona. Am pierdut cu 5-1, eram la flash-interviu. S-a auzit vocea lui nea Mircea: "Spune, ba, ca am luat doua goluri din cauza ta! Spune asta!". Sincer va spun... N-am mai spus asta nimanui. Poate doar prietenilor, dar niciodata public. In momentul in care am auzit asta mi s-a pus o ceata si m-am gandit o secunda, doua sa iau microfonul si sa dau dupa el. Imi venea sa-i dau cu ceva in cap!'

Mi-am dat seama ca in momentul ala cariera mea se va termina. Sau trebuia sa ma linistesc. Asta-i viata. Si sa inghit si lucrul asta. Unele reactiile ale lui Mircea Lucescu sunt oarecum deplasate in anumite momente, dar era antrenorul meu. N-aveam ce sa comentez, desi am avut o secunda in care am vrut sa dau cu microfonul dupa el!", a declarat Razvan Rat pentru Gazeta.

Totusi, Rat nu a contestat calitatile pe care le are "Il Luce".

"E un antrenor mare, care stie sa lucreze cu tinerii. Este antrenorul care face din echipe mici echipe mari. In echipe cu jucatori no-name le creste valoare acestora si ii duce la nivelul lor maxim", a spus fotul international roman.