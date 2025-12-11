Prima repriză a început bine pentru FCSB, cu Siyabonga Ngezana care a deschis scorul în minutul 11.

Presa din Olanda o desființează pe Feyenoord

Tengstedt a egalat în minutul 41, iar Timber a pus-o pe Feyenoord în avantaj pe tabelă cu un gol marcat în minutul 44. După pauză, Sauer a dus scorul la 3-1, însă roș-albaștrii au întors scorul după golurile semnate de Toma, Thiam și Florin Tănase.

Olandezii s-au arătat extrem de dezamăgiți după rezultatul de pe Arena Națională și au notat că pentru echipa lui Robin van Persie este o rușine uriașă pentru că a pierdut în fața echipei de pe locul zece din Superliga României.

Jurnaliștii olandezi susțin că Feyenoord nu a știut să profite de un avantaj de două goluri în fața celor de la FCSB.

”Ce rușine pentru Feyenoord! Echipa din Rotterdam și-a irosit complet șansele împotriva echipei cu de pe locul 10 din România. Tănase a împins mingea în poartă de la câțiva metri după o apărare stângace.

O seară slabă pentru olandezi se încheie pentru Feyenoord. Echipa din Rotterdam a risipit un avantaj de 1–3 împotriva românilor și a pierdut chiar cu 4–3. În urma acestui rezultat, calificarea în Europa League devine aproape imposibilă”, au scris cei de la nos.nl.

