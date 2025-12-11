Roș-albaștrii au revenit de la 1-3, iar Florin Tănase a marcat golul victoriei la ultima fază, după o acțiune superbă a lui Cisotti.

Florin Tănase: ”Numai o echipă ca Steaua poate oferi seri ca asta!”

Florin Tănase a avut cuvinte de laudă la adresa lui Juri Cisotti pentru faza creată la golul victoriei, însă liderul din vestiar al roș-albaștrilor a ținut să felicite întreaga echipă pentru prestația din meciul cu Feyenoord.

Tănase l-a remarcat și pe Vlad Chiricheș și a transmis clar că ”doar o echipă precum Steaua” poate avea astfel de prestații în Europa.

”Cisotti a creat faza, mie mi-a fost ușor. A fost un meci senzațional la felul în care s-a încheiat. Am jucat împotriva unei echipe foarte bune. Echipa asta a dat dovadă de mentalitate puternică, alături de cei din tribună, au fost încrezători, ne-au susținut, nu au cedat nici ei la 1-3 și datorită lor am reușit. Numai o echipă ca Steaua (n.r. FCSB) poate oferi seri ca asta în Europa.

Cred că și după ce au schimbat, au venit cu doi atacanți, au pierdut mijlocul terenului, acolo am revenit. Toți au făcut un efort incredibil, acesta sper să fie meciul de deblocare, să începem să evoluăm cum o făceam sezonul trecut. Am făcut o ultimă parte extraordinar, iar Chiricheș... se vede, cine știe fotbal nu are cum să îl uite. A intrat extraordinar. Felicitări tuturor.

Pauza e scurtă, aveam nevoie de o victorie mare în Europa. Nu mai aveam nicio șansă dacă pierdeam. Cu o victorie sperăm la calificare, mai avem două jocuri, trebuie să obținem patru puncte”, a spus Florin Tănase după meci.

